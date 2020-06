Vie d’entreprise – Rebranding de la Star aux couleurs nationales

Authenticité. C’est l’objectif que maintient la Star en mettant son produit phare aux couleurs du drapeau national. Le mois de juin est marqué par la célébration de la soixantième année d’indépendance de Madagascar. C’est sans surprise que la marque emblématique de bière malgache a voulu marquer le coup en déployant un dispositif spécial qui met à l’honneur les couleurs de Madagascar.

La THB arbore de nouvelles étiquettes et de nouvelles collerettes pour les bouteilles de 65 cl et de 33 cl disponibles auprès des distributeurs et revendeurs à partir de cette semaine sur tout le territoire national. Cette amélioration ne change ni le goût ni la saveur de la bière qui a su conquérir les consommateurs depuis plus d’un demi-siècle.

« L’objectif est de toujours mettre en avant la fierté nationale malgré ces temps de crise, dans la mesure où la marque de boisson est emblématique de Madagascar depuis plus de cinquante ans. C’est l’une des boissons les plus appréciées lors des festivités et évènements familiaux et est un patrimoine culturel, un petit bout du pays qu’on a plaisir à partager » explique Murielle Rakoto­malala, responsable du département Alcool meanstriming de la Star.