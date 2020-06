Récolte de riz – Des moissonneurs quittent Alaotra à pied

Les moissonneurs dans la région d’Alaotra Mangoro veulent, à tout prix, rentrer chez eux. Bloqués dans cette région à cause du dispositif de confinement qui interdit l’entrée et la sortie dans les régions où le Covid-19 sévit, ils ont recours à des moyens surhumains. Ils rejoignent leur village à pied. Plusieurs moissonneurs ont déjà quitté ce grenier à riz, « en cachette ». Les quartiers mobiles à Anjozorobe ont aperçu plusieurs groupes de personnes venant d’Alaotra Mangoro, passés dans ce district, depuis la semaine passée. « Une vingtaine de personnes sont passées, hier matin. Ce sont des moissonneurs qui vont rentrer chez eux, dans la région de Vakinankaratra », raconte une autorité locale, hier. Jeudi soir, dix-sept personnes ont dormi dans une salle qui sert de cuisine à l’hôpital d’Anjozorobe, après que les agents de santé ont effectué toutes les formalités. « Ils étaient fatigués. Ils ont quitté les lieux très tôt le matin. On a désinfecté la salle», lance une autre source. Les autorités à Alaotra Mangoro ont déjà refoulé une vingtaine de personnes, interceptées à la barrière sanitaire de Soalazaina.

Ce voyage à pied peut, pourtant, présenter un risque sérieux dans la propagation du virus. Ces individus peuvent entrer en contact, à tout moment, avec des porteurs du virus, s’ils n’ont pas déjà contracté le virus dans leur lieu de départ. Et ils vont passer dans la capitale, où le nombre de cas n’a cessé d’augmenter ces derniers jours. La région d’AlaotraMangoro a pris des mesures pour que ces moissonneurs puissent rentrer chez eux, en toute sécurité. La première vague quittera cette région, ce jour, en voyage organisé. Il y a des points de ralliement dans le district d’Ambatondrazaka, d’Amparafaravola.