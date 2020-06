Personnes âgées – Les résidents du foyer de vie soutenus

Le foyer de vie héberge plus d’une soixantaine de pensionnaires actuellement. Les résidents, particulièrement des seniors, sont en difficulté durant cette période de confinement, puisqu’elles figurent parmi les plus vulnérables au coronavirus. Le Lions Club Vohitsara Antananarivo a donné ce samedi des vêtements chauds et des brioches aux personnes âgées qui vivent au sein du foyer de vie.

« Nous pensons à ces aînés en difficulté durant cette période dans notre œuvre caritative. Avec la crise sanitaire, ils ont besoin d’appui et d’aide. Des brioches achetées aux Orchidées Blanches sont ensuite remises à ces personnes du troisième âge », indique Mamy Heni­kaja Ralambotiana, Président du Lions Club Antananarivo Vohitsara. Soixante-huit résidents ont eu leur part durant la journée de samedi.

Des médicaments de protection leur sont également offerts. « Les baumes Fosa permettent aux personnes âgées de se protéger de toutes sortes de maladie. Son application permet également de traiter et d’alléger leurs douleurs », indique le Docteur Jean Claude Ratsimivony, membre au niveau du Lions Club Vohitsara.