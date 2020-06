IFM Analakely – D’Gary envoûte le temps d’un concert en ligne

L’illustre D’Gary a proposé au public un concert inédit à la fois mélodieux et hypnotisant depuis la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) dans la matinée du samedi.

Bien au chaud dans leur lit, le temps d’une grasse matinée bien méritée du samedi matin, nombreux ont été les mélomanes à s’être armés de leurs écouteurs pour se laisser emporter par les mélodies transcendantes de cet illustre guitariste qu’est D’Gary. Ernest Randrianasolo de son vrai nom, n’est plus du tout à présenter. Une personnalité unique en son genre, d’une grande sobriété et d’une modestie inégalable, dont le talent, ainsi que la musique conquiert à la fois la scène nationale qu’internationale. Tête d’affiche du concert interactif et en ligne de l’IFM Analakely ce weekend, il ne s’est pas privé de nous embarquer dans une épopée musicale des plus envoûtantes durant plus d’une heure dans le grand Sud de Madagascar. On aurait tous adoré jouir de la poésie de ses compositions sur scène, au cœur même de la salle de spectacle de l’Institut français de Madagascar (IFM). Mais les apprécier depuis son smartphone ou son ordinateur chez soi fut tout aussi exceptionnel. « Dans la salle vide de l’IFM, ce concert sonna comme une véritable prière » souligne Didier Montagne, directeur de l’institution culturelle.

Captivant

Excellent aussi bien dans le domaine de son « tsapiky » traditionnel que dans le « world music », D’Gary ne cesse de faire preuve de maîtrise à chaque fois qu’il monte en scène et qu’il a sa guitare à la main. De ses « doigts de fées », il enchaîne les accords ouverts et les riffs, le tout accompagné de ses chants dans son dialecte natal. D’Gary, le guitariste de génie et musicien émérite, s’illustre comme un fin poète. Ses textes se subliment des mélodies du terroir qu’il interprète, pour narrer au public la splendeur de son pays, mais également sa mélancolie. De « Rano heriky » à son intemporel « Mpiarakandro », l’artiste nous livre un répertoire qui s’écoute comme un véritable conte des plus enchanteurs. La sonori té de sa guitare se rapproche de celles de la cithare, du violon traditionnel, voire de la mandoline et de l’accordéon. La prestation de D’Gary, accompagné d’un camarade pour les touches de percussions, captive. « Je suis ravi d’avoir pu partager ce moment avec le public où qu’il soit et remercie l’IFM pour cette initiative » confie l’auteur, compositeur et chanteur chevronné qu’il est. En attendant le prochain rendez-vous, l’institution culturelle lui convie les internautes à suivre de près ses activités en ligne.