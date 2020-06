Conférence – Le cinéma malgache confirme ses besoins d’épanouissement

Une conférence ou plutôt une visio-conférence inédite autour du cinéma malgache et panafricain se découvre à la Teinturerie Ampasanimalo, tout au long d’une matinée, dont la fraîcheur éveille la convivialité chez tous ceux qui s’y sont rejoints. Un rendez-vous exceptionnel, vu le contexte social et sanitaire actuel, ces retrouvailles furent animées et chaleureuses. Sous l’initiative du festival international Rencontres du film-court (RFC), dirigé par le fameux Laza, la conférence a été surtout une occasion privilégiée de pouvoir discuter à nouveau, de long en large, de l’avenir de l’industrie du cinéma au pays. « Nous sommes à un instant précis où l’on se doit continuellement de produire et de créer, pour pouvoir vivre de notre art que pour la faire vivre sur la scène internationale » affirme Laza.

Avec comme thème « Plus de moyens pour faire vos films et vos séries », la conférence a convié diverses personnalités du monde l’audiovisuel et du cinéma malgache, notamment à travers l’ Association des Producteurs de Films de Madagascar et l’Association des Vidéothèque Professionnels Malagasy dont les membres étaient présents. Ainsi, tout au long de ce rendez-vous, ils ne sont pas privés pour exorciser avec fermeté leurs besoins, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de l’Etat, car ils se sentent marginalisés. Directrice du Centre cinématographique et d’animation (ISSM) rattaché au ministère de la Communication et de la Culture, Dina Valisoa Ratsisetraina rassure « Nous confirmons toujours notre soutien à tous les acteurs de l’industrie du cinéma national. Ensemble, nous allons redorer l’image du cinéma malgache, soyons ainsi solidaires ».

En outre, cette conférence était également en accord avec le projet « Clap ACP » sous la gestion de l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui soutient les coproductions des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Enrico Chiesa, attaché de programme au sein de ce projet, assure la partie visio-conférence en détaillant les avantages de ce projet. « Je salue d’entrée l’engouement des cinéastes malgaches qui, à travers le festival RFC, ont su imposer leur vision du cinéma. N’hésitez pas à saisir les opportunités qui s’offrent à vous, car vous avez un grand potentiel » confie-t-il. En attendant le retour au calme au-delà de cette pandémie, les participants à cette conférence se sont mis d’accord sur la continuité de ces échanges et d’accentuer davantage les discussions sur les aides professionnelles et celles à la production cinématographique.