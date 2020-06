Alasora – Un homme reçoit deux balles dans le cœur

Une équipe de cinq brigands armés jusqu’aux dents a tiré deux balles dans le cœur d’un père de famille qui s’est vivement opposé à lui, la semaine passée, à Ampahibato Alasora.

De sang-froid. Un gang puissamment armé a fait parler de lui, au cours de la nuit de mardi à mercredi 3 juin, dans le fokontany d’Ampahibato, commune d’Alasora. Une de ses victimes, un homme âgé de 44 ans, a été exécutée de deux balles dans la poitrine, atteignant son cœur.

À la lumière d’informations filtrées au compte gouttes auprès de la gendarmerie, les malfaiteurs ont attaqué deux foyers un peu éloignés du hameau. Ils ont mis le grappin sur l’argent, les bijoux en or, les téléphones et télévisions de leurs proies. Une enquête a été menée tambour battant.

Cette nuit-là, les criminels, au nombre de cinq, ont dévalisé les maisons, l’une après l’autre. Les occupants ont été contraints de leur donner tout ce qu’ils voulaient. Le quadragénaire n’était pas du genre à se laisser faire. Il s’est évertué à protéger sa famille et ses biens. Sa résistance a pourtant énervé les bandits impitoyables et les a amenés à le tuer de suite. Ces malfrats n’ont pas touché à sa femme et à leurs enfants de 8 et 12 ans. Ils sont repartis après s’être fait remettre leur butin.

La bande a largement eu le temps de prendre le large dans la pénombre où leurs traces se sont effacées.

Identifié

Le défunt était originaire de Fénérive-Est. Après les constatations des gendarmes, il a été laissé aux bons soins de la famille qui comptait le transporter et inhumer dans son village natal. « Il a dû être enterré à Lazaina Alasora. La famille endeuillée n’a pas été autorisée à quitter la capitale pour rapatrier son corps à cause des mesures sanitaires concernant la pandémie de coronavirus », explique un proche.

Presque une semaine après cette invasion meurtrière, aucune arrestation n’a toujours été signalée. Tout de même, les forces de la gendarmerie sont en phase d’identifier les auteurs après avoir travaillé sur les indices recueillis sur les lieux du crime. Une collecte de renseignements territoriaux bat également son plein.

« Tout comme ceux d’Ambohijanaka, nous, habitants d’Alasora, profitent de cette occasion pour tirer la sonnette d’alarme. Nous espérons un renforcement pérenne de sécurité et une intensification de patrouille, surtout dans les quartiers classifiés isolés de la commune », rapporte un responsable au fokontany d’Ampahibato.