Football – préparation CAN – Courte défaite des Barea

Les Barea n’ont pas brillé lors de leur deuxième match de préparation. Les Kenyans ont même réussi à les surprendre.

Inquiétant. À deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations, Madagascar s’est incliné en match amical, hier soir sous la pluie.

La Grande île a perdu devant le Kenya (0-1), au stade Robert-Bobin. Une enceinte située au Sud de la région parisienne (France). Après le nul concédé face au Luxembourg, samedi dernier, les Barea avaient pour objectif de corriger le tir, hier. Mais ils se sont fait surprendre par les Kenyans.

Et pourtant, ils ont réalisé une bonne première période. Dans le sillage d’un Métanire très actif sur son flanc droit, ils se sont procurés plusieurs occasions, mais ont pêché à chaque fois dans le dernier geste.

Une domination stérile, c’est ainsi que l’on peut décrire cette première mi-temps, marquée par un penalty obtenu par Faneva Ima qui a été fauché par le gardien adverse, mais raté par Carolus (43e).

Au début de la deuxième joute, un autre penalty a été sifflé, en faveur du Kenya cette fois-ci, suite à une main de Morel dans la surface de réparation. Le capitaine Wanyama s’est chargé de le transformer (52e, 0-1), pour inscrire l’unique but de la rencontre, douchant ainsi les nombreux expatriés malga­ches qui ont fait le déplacement au stade Robert-Bobin.

Présentation officielle

Comme face au Luxem­bourg, Nicolas Dupuis a énormément fait tourner son effectif, hier soir. Pour la première fois, Rayan était notamment titulaire dans l’entrejeu. Sans oublier les nombreux remplacements en seconde période.

Le technicien français a testé tous les éléments qu’il avait en main. Et ce, avant de dresser la liste finale pour la phase finale de la CAN.

Ce match vient conclure le premier rassemblement des Barea. Ils prendront la direction de Madagascar, ce weekend.

Leur avion est prévu débarquer à l’aéroport international d’Ivato, ce dimanche à 3h du matin. Ils resteront sur la Grande île jusqu’à mardi.

Et ce, afin de se ressourcer et de rencontrer le peuple malgache à l’occasion de la présentation officielle de ce lundi, ouverte au grand public, au stade de Mahamasina.