Fête de la pentecôte – Les sorties intéressent peu

Quelques jours de vacances, en cette fête de la Pentecôte. Le temps glacial, les embouteillages à la sortie de la ville, démotivent certaines familles à sortir.

Un autre jour férié tombe un lundi, ce qui fait trois jours de repos pour les travailleurs, les élèves, les étudiants. Une autre occasion pour les familles de passer des vacances, en dehors de la capitale. Contrairement au long weekend pascal où on a vu une marée humaine de partout, des hôtels qui affichaient le plein à Ampefy, à Antsirabe, celui-ci semble être plus calme. Il y a encore des chambres non réservées dans les hôtels de ces deux villes, par exemple. « Par rapport à Pâques, le nombre de clients a diminué. Vous pouvez encore venir, car nous avons des chambres libres, jusqu’ici (ndlr : hier) », annonce le réceptionniste d’un hôtel renommé à Ampefy. À Foulpointe, une ville très prisée par les vacanciers, les réservations ne seraient pas à la hauteur des attentes des hôteliers.

Et les départs dans les gares routières, vers les villes d’Antsirabe, d’Ampefy, de Moramanga, de Toamasina entre autres, n’auraient pas vraiment connu une hausse significative, selon des transporteurs. « Nous sommes habitués à avoir moins de passagers par rapport à Pâques, pendant la fête de la Pentecôte. Seulement, nous aurions aimé avoir plus de bénéfice en cette période de fête », a fait savoir Davonah Rafidison, transporteur dans les stationnements d’Ambodivona. D’autres ne sont pas motivés pour sortir, à cause des travaux de réhabilitation de route qui créent des embouteillages vers les sorties de la ville.

Froid de canard

Le froid est une autre raison qui motive certaines familles, à rester chez elles. Les prévisionnistes de la direction générale de la météorologie ont, justement, avancé des crachins et une baisse des températures dans certaines villes, pendant ce weekend. N’oubliez, donc, pas de porter des vêtements chauds, si vous prévoyez de faire une petite sortie, surtout le lundi de la Pentecôte. Il fera un froid de canard, selon Lahatra Mampionona, prévisionniste du service de la Prévision météorologique à Ampandrianomby, hier.

À l’Est des Hautes terres centrales, à Mantasoa notamment, on peut s’attendre à des crachins, et les températures varieront entre 11°C et 21°C si à Antananarivo, la minimale serait de 12°C et la maximale, de 22°C. Des pluies fines seraient aussi au rendez-vous, le lundi de Pentecôte, dans les régions d’Analamanga, Itasy, Vakinankaratra. Le froid sera encore pire dans la région Vakinankaratra, où la minimale serait de 8°C et la maximale, de 20°C. Ce prévisionniste conseille l’axe Ouest, comme les régions Bongolava, Menabe ou Boeny, pour ceux qui cherchent le soleil. Autour d’Ampefy, le temps sera nuageux, mais les températures seraient plus supportables, entre 14°C et 26°C.