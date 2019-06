Art circassien – « Varavarana Festival » lance le partage par le cirque

Rassembleur et empreint d’une grande fraternité de la part de tous les artistes d’art vivant de la capitale, « Varavarana Festival » se déploie en mettant en avant la découverte.

Promesse d’émerveillement et de jouissance artistique. Le public féru d’art de la capitale est embarqué à s’imprégner de l’univers d’une communauté d’artistes aériens et talentueux. Le « Varavarana Festival » égayera la capitale du 10 au 26 juin avec une programmation exceptionnelle qui prônera surtout le partage et la découverte. Ouvert à un public de tous âges et de tous horizons, le festival se refait aussi une jeunesse à travers sa promotion de l’art, du patrimoine et de la citoyenneté. Valorisant principalement les talentueux artistes circassiens de la compagnie l’Aléa des Possibles et du Chapitô Metisy, il convie aussi tous ceux qui souhaitent éveiller leur talent à y participer, à travers le cirque.

Tout au long de ce mois-ci, plusieurs lieux accueilleront le « Varavarana Festival » avec au programme, un atelier, un master-class, des spectacles ainsi qu’une conférence autour de l’art circassien et de son épanouissement dans la Grande île. L’art circassien étant pour ses artistes nationaux, un moyen de faire valoir la créativité de ses pratiquants, mais aussi un moyen efficace pour les aider à s’épanouir au sein de la société.

Place aux partages

Du Chapitô Metisy dans le fokontany Mandilaza Ambatomitsangana, au Chapitô Kantsa à Ambohitrom­bihavana, en passant par l’Is’Art Galerie à Ampasa­nimalo, Antsahavola, au Jardin d’Antaninarenina et le Koz 25 à Ampefiloha, le festival nous embarque pour une épopée culturelle et artistique enivrante. Tout au long de ce mois, ce sont surtout les séances d’échanges entre passionnés et profanes de l’art circassien qui seront mises en avant. Le Chapitô Metisy dans le fokontany Mandilaza à Ambatomitsangana devient ainsi le point d’orgue de tous les festivaliers, tout au long de l’événement.

Des « Master class cirque» s’ouvrent du 11 au 14 juin sur place de 9 à 12 heures, l’occasion de s’initier au Mat Chinois, aux acrobaties aériennes, à l’équilibre statique et aux acroportés, durant ces quatre jours. De même, un « Atelier loisirs » s’y découvrira avec une programmation spécifique à chaque séance de 14 à 16 heures, les mêmes jours. Le cirque, la danse krump, la réalisation de fresque murale et la pratique du « Parkour » inviteront les festivaliers à s’initier, durant ces quatre jours. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.