VONTOVORONA – Les enseignants vacataires menacent d’entrer en grève

Le « chaos » risque de revenir à l’École supérieure polytechnique d’Antana­na­rivo (ESPA) à Vontovorona, après quelques semaines d’accalmie. Les enseignants vacataires menacent d’entrer en grève. « Nous allons suspendre nos activités à compter du mardi 9 mai, si nos vacations ne sont pas versées avant cette date», déclarent-ils dans un communiqué, vendredi. Ces enseignants vacataires qui composent la grande majorité des enseignants de cette école, affirment qu’ils n’ont pas été payés, depuis l’année universitaire 2018-2019 jusqu’à ce jour. Ils n’auraient touché que 25% de leurs vacations, en 2019, et rien, depuis. Ces enseignants revendiquent le paiement semestriel de leurs vacations, une fois le service fait. Ils exigent, également, la transparence du recrutement. « Les critères de recrutement et les procédures de sélection des dossiers des enseignants-chercheurs à recruter doivent être clairs. Des vacataires doivent être membres de la commission de recrutement », lancent-ils. Ils réclament, en outre, un statut spécial. Ces vacataires à Vontovorona invitent les enseignants-chercheurs des autres facultés, à grossir leur rang, dans ces revendications. « Il s’agit de nos droits », indique Miranto Rakotomanana, porte-parole. Ces revendications risquent de générer une nouvelle manifestation, dans les campus universitaires. Les étudiants à Vontovorona annoncent qu’ils ne vont pas rester les bras croisés. « Nous allons soutenir les enseignants, pour que leurs revendications soient satisfaites, rapidement », lance une source auprès de l’association des étudiants à Vontovorona. Des étudiants signalent que ce non paiement des salaires des vacataires a d’importantes répercussions sur leurs études. « Des enseignants ont déjà abandonné. De ce fait, les heures des travaux dirigés ne sont pas suffisantes. Nous manquons de connaissances, à la fin des études », alertent-ils.