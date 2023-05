Un militaire et deux civils blessés

Des dahalo et une troupe militaire accompagnée de civils ont échangé de tirs, vendredi, à Antsahatapaka-Mahajeby, dans le district de Tsiroanomandidy. Résultat : un des soldats et deux civils à leurs côtés ont été frappés par les projectiles. Ils ont été héliportés et admis au centre hospitalier de Soavinandriana Antananarivo.