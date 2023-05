Un homme et une femme écroués pour enlèvement

Le parquet d’Antananarivo a placé un homme et une femme en détention préventive, à Antanimora, en fin de semaine dernière, pour enlèvement et tentative d’extorsion de fonds. L’homme et ses deux collègues ont kidnappé la fille de leur employeur à Itaosy. Ils voulaient soutirer de l’argent à son petit ami, fortuné.