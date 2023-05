Un cas grave de Covid-19 rapporté

La maladie à coronavirus reste une maladie dangereuse. Une personne développe la forme grave de cette maladie sur une dizaine d’actifs, selon la situation épidémiologique du 29 avril au 5 mai, publiée par le ministère de la Santé publique, ce weekend. Dix-sept nouveaux cas ont été détectés, durant cette période. Les six se trouvent dans la région Analamanga, les cinq dans la région de Vakinankaratra et le reste des cas a été détecté à Matsiatra Ambony, à Androy, à Itasy et à Boeny.