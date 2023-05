TENNIS – Zarah et Behaja Kennedy se sont dits oui

Convoler en justes noces a été une étape à franchir pour Zarah Razafimahatratra. Double championne d’Afrique U18 en 2010 et 2011 et atteignant le top 30 mondial des juniors, l’ancienne championne de tennis, Zarah , et son compagnon, Behaja Kennedy Razanadama se sont passés la bague au doigt et se sont dits oui pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu et leurs familles respectives, samedi à l’église catholique Saint-Louis de Gonzague à Mandrosoa-Ivato. Les jeunes mariés, elle en longue robe blanche, lui en costume jaune moutarde, se sont embrassés sous les applaudissements de l’assistance après la bénédiction de Père Boniface. Ils ont, par la suite, rejoint avec leurs invités l’Espace Fitiavana à Ambohidratrimo pour partager leur bonheur autour d’un buffet de mariage. Le monde sportif et le tennis, en particulier, réitèrent leurs félicitations et leurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés