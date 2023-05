TENNIS DE TABLE – COUPE D’AFRIQUE – Antoine Razafinarivo en bronze

Unique podium. Le médaillé d’or des derniers Jeux des Iles de l’océan Indien, Antoine Razafinarivo, rate de peu la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le vice-champion d’Afrique de l’Est a échoué en demi-finales de la Coupe d’Afrique en épreuve individuelle à Nairobi au Kenya. Il s’est incliné sur les score de 2 à 4 en demi-finales devant l’Égyptien Assar Omar, classé numéro 2 en Afrique et 32e mondial. Antoine a bien entamé le match et a mené 2 à 1. L’Égyptien a, par la suite, égalisé puis arraché la victoire en six sets. En match de classement pour la troisième place, Antoine n’a pas fait le poids et a perdu 0 à 3 face à un autre Égyptien, El-Beiali Mohammed. Il a défait en quarts de finale le Nigérian Mati Taiwo, numéro 3 africain, par 4 à 2, après avoir écarté en huitièmes l’Ivoirien Oba Kizito par 4 à 1. Deux autres expatriés de France ont, quant à eux, échoué en huitièmes de finale. Le champion d’ Afrique de l’Est, Fabio Rakotoarimanana, s’est plié devant l’Algérien Sami Kherouf sur le score de 1 à 4 ce vendredi.

Élimination précoce

Le champion d’Europe des cadets n’a pu ainsi faire mieux que la 13e place sur la trentaine de joueurs engagés à la joute africaine. Et la médaillée d’or du championnat d’Afrique de l’Est, Hanitra Karen Raharimanana s’est fait éliminer par l’Algérienne Lynda Logharaibi, 2 à 4 en huitièmes de finale. L’unique joueuse locale, Harena Dimbilahatra, vice-championne nationale, a plié bagages dès la phase de poule. Les compétitions internationales s’enchaineront pour les pongistes de la Grande ile. Madagascar alignera les stagiaires en Chine au championnat d’Afrique des jeunes au Maroc, à partir du 27 juin. La fédération présentera également des joueurs aux Jeux de la Francophonie, fin juillet à Kinshasa en République démocratique du Congo et les championnats d’Afrique seniors en octobre en Tunisie.