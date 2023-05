ROYAUME-UNI – Yvette Sylla au couronnement de Charles III

Madagascar n’était pas en reste lors du couronnement du nouveau Roi du Royaumes-Uni, Charles III, et de la Reine Camilla le samedi 6 mai dernier a l’Abbaye de Westminster à Londres. La ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla a représenté le chef de l’État pour l’occasion et également conduit la délégation malgache. “La présence de la délégation malagasy à cette journée historique pour le Royaume-Uni témoigne de la profondeur et de l’attachement de Madagascar aux liens d’amitié et à l’histoire commune partagés par les deux pays depuis plus de deux cents années”, cite un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères (MAE). C’est avec la couronne britannique que Madagascar a signé son premier traité diplomatique en 1817. Un traité symbolique ayant marqué l’histoire du pays reconnaissant ainsi la Grande île comme une Nation indépendante et souveraine.