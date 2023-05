RALLYE MOTUL IV – Les caïds au départ

Le coup d’envoi du premier rallye de la saison sera donné dans quatre jours. Les gros calibres seront tous au rendez-vous.

Trois jours d’ambiance et de spectacle. Trente-cinq équipages sont engagés pour disputer la quatrième édition du Rallye Motul, organisé par le club. Cette première manche du championnat de Madagascar des rallyes s’étalera du 12 au 14 mai. Les grosses pointures seront toutes de la partie, en l’occurrence le duo champion en titre, Mathieu-Andry Tahina du club Asacm au volant d’une Subaru, ainsi que son challenger, Fred-Mick également sur une Subaru. Le vainqueur de la précédente édition du Rallye Motul, l’équipage Tahina-Rojo Raben au volant d’une Subaru prendra lui aussi le départ de cette manche inaugurale de la saison. Sans oublier bien sûr le champion en T2, Freddy et Dis sur Isuzu D-Max. Après quelques années d’expérience en championnat de slalom, Aro Kiady, accompagné par sa mère, Fanja fera son entrée en course en dehors du circuit fermé. Le jeune pilote du club Asacm conduira une Subaru que son père Ndrianja Rajemison a piloté durant la précédente saison.

Essai à grandeur nature

Pas encore majeur, Juan Rakotojohary, double champion de Madagascar en slalom, prendra lui aussi le départ de ce Rallye Motul en compagnie de Nytou et au volant d’une Renault Clio, mais en tant que voiture 00. Dix épreuves spéciales dont six différentes, sur une distance totale de 112km et 165km de liaison seront au menu des concurrents. Une seule épreuve spéciale sera au programme de la première journée, cinq autres la deuxième journée du samedi et quatre autres le dimanche, dernière journée du rallye. Les amoureux de la course automobile seront gâtés ce weekend car le club Fmmsam a choisi des tracés facilement accessibles dans une vision de proximité avec le public. Ils pourront apprécier le spectacle sur les nombreux points spectateurs, entre autres, à Ambohiboahangy, à Ambohimahatsinjo, Volomborona et Masindray. Le PC comme lors de la précédente édition sera au Sodiama à Ankorondrano.

Les équipages

1-Patou-Joe (FMMSAM-FMMSAM) Canam

2-Hasina kely-Sandrah (ASACM-FMMSAM) Subaru

3-Jacques-Sylvie (ASA Tana-ASA Tana) Canam SSV4

4-Yan-Willy (SRK-ASA Tana) X3 XRS Turbo R

5-Ulysse-Irina (Go Janga-Go Janga) Celica GT4

6-Freddy-Dis (AMA-AMA) Isuzu D-Max

7-Daddy Soaf-Ophélia Soa (TACS-TACS) VM Sport

8-Nini-Lawlane (TACS-TACS) Subaru

9-Fred-Mick (ASACM-ASACM) Subaru

10-Onja-Mémé (TMF Rally-ASACM) Peugeot 207

11-Bandy Tsotra-Gael (FMMSAM-FMMSAM) VW Golf 2

12-Dani-Johan (ASA Tana-FMMSAM) Subaru

13-Aro Kiady-Fanja (ASACM-ASACM) Subaru

14-Marc-Finoana (FMMSAM-FMMSAM) Peugeot 504

15-Smileman-Mii (Go Janga-Go Janga) Peugeot 205

16-Mathieu-Andry Tahina (ASACM-ASACM) Subaru

17-Ony-Tôfa (FMMSAM-FMMSAM) Peugeot 206

18-Rado Raben-Anja Raben (MSA-MSA) Peugeot 206

19-Tefy-Maurice (MSA-MSA) Kely Fa Dada

20-Aro Nomena-Fab (MSA-MSA) Peugeot 205

21-Mann-Maika (ASACM-AMA) Seat Ibiza

22-L’Africain Blanc-Jean Marc : Subaru

23-Yves Mau-Rina (ASA Tana-ASA Tana) Mitsubishi Evo X

24-Beta Jr-RaToux (ASA Tana-ASA Tana) Golf MK2 GTI 16S

25-Hery Be-Lalà (TMF Rally-TMF Rally) Peugeot 208

26-Ndrianja-Ravaka (ASACM-ASACM) Citroën C2

27-Tommy B-Ny Anjara (ASACM-ASACM) VW Golf

28-Titi-Casp (ASA Tana-MSA) Clio

29-Riji-Herinjaka (TMF-Go Janga)

30-Tahina-Rojo Raben (ASACM-ASACM) Subaru Impreza

31-Elvis D-Roll’Ann (TMF Rally-TASAMM) Subaru

32-Andy TTA-Erwann (FMMSAM-FMMSAM) Peugeot 206

33-Anjabob-Rainila (ASA Tana-FMMSAM) Land Rover

34-Little M-Mano Lalaina (SRK-FMMSAM) Citroën Saxo

35-Juan-Nytou (FMMSAM-FMMSAM) Clio – Voiture 00