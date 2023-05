MORAMANGA – Miss 2023 de Moramanga décède dans un accident

La reine de beauté de 2023 du district de Moramanga a trouvé une mort tragique dans une collision survenue sur la route nationale 2, samedi. Son frère a sérieusement été touché.

Sitrakiniaina Sariaka Andria­masiharison, 17 ans, sacrée Miss Moramanga 2023, a péri dans un terrible accident de la circulation, samedi, vers 17h, sur la route nationale 2, au niveau d’Andrika-Anjiro. Son corps sans vie a déjà été récupéré par sa famille demeurant à Ambohitranjavidy. Son frère, 25 ans, est sorti de l’hôpital, dans la soirée même, avec quelques points de suture à la tête. Ils étaient en double montée sur un scooter ce jour-là. Ils rentraient d’une virée bien arrosée, selon les informations judiciaires. Le jeune homme conduisait. Il portait un casque, mais sa sœur n’en avait pas. Ils auraient roulé à tombeau ouvert et zigzagué à l’entrée d’une partie bordée de maisons. Or, un camion arrivait de Toamasina et se trouvait très proche d’eux. Ils se sont déportés vers sa trajectoire. Le télescopage était inévitable. Le choc frontal a été d’une rare violence. Broyé, le scooter s’est encastré sous le poids lourd. Ses occupants ont été grièvement heurtés au niveau de leur partie supérieure.

Victoire à la présélection

L’homme a perdu son casque qui a été réduit en morceaux. Sa sœur a été projetée et s’est aplatie sur l’asphalte. Des gendarmes travaillant non loin du lieu de l’accident les ont transportés à l’hôpital, dans un état grave. Malgré toutes les tentatives de réanimation, celle qui a été élue Miss Majestics a succombé à ses blessures. Sitrakiniaina Sariaka Andriamasiharison a remporté la victoire à la présélection des Miss qui s’est déroulée le samedi 29 avril, à Moramanga. Elle aurait dû représenter sa ville à la prochaine étape du concours de beauté au cours de laquelle quatre districts d’Alaotra Mangoro entreront en lice.