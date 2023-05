Les coupures de courant persistent

Plusieurs quartiers dans le Réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria) ont supporté plusieurs heures de coupure, ce weekend, malgré l’annonce de fin de délestage, par le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures. La Jirama justifie ces coupures, par des pannes techniques ou des grands travaux de maintenance, et non de délestage. Le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures a annoncé, la semaine dernière, que les camions citernes qui vont approvisionner en carburant, la Jirama, ont été déjà en chemin, depuis Toamasina.