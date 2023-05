KARTING – Mboara Razafindratsimba s’adjuge la première manche

La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) a bien démarré la saison 2023 du championnat de Madagascar de Karting, premier grand prix ou première manche, par une épreuve de vitesse sur Rotax au circuit de Serana Racing Kart (SRK) d’Imerintsiatosika. Dans la catégorie « Elite», réservée aux pilotes de plus de 14 ans, quatorze pilotes ont pris le départ. Mboara Razafindratsimba sur sa voiture numéro 121 est sorti vainqueur en cumul des trois manches, essai chrono, pré-finale et finale. Le duel attendu a bien eu lieu entre Mahary Rabary (N°119) et le vainqueur du jour. En finale, Mboara Razafindratsimba a confirmé sa domination dans la précédente course. Il a couru les 12 tours en 13.40.554. Il s’est imposé devant Thimothée Andriamamonji-arison (N°24) qui a franchi la ligne d’arrivée en 13.40.738 soit à 0.184 centièmes derrière lui, suivi de Mahary Rabary en troisième position (13.40.974) à 0.420 centièmes derrière le vainqueur. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, le vainqueur a expliqué que c’était une course super dure au niveau de la concurrence, surtout face à Thimothée et Mahary. « Mon avantage est venu du fait que le trafic qui a beaucoup gêné tous les pilotes, m’a favorisé. Mahary et Thimothée ont commencé à se lâcher et je me suis dit que je ne peux pas perdre. Du côté adversaire, tout le monde l’a été, mais il a fallu surtout me méfier de Thimothée et de Nathan Baumann. »

Première expérience

Chez les filles, à côté de l’habituée du circuit, Julia Baumann, la présence de Ravaka Ramanantoanina, joueuse de tennis de l’équipe nationale malgache, a attiré l’attention. Elle a joué sa première expérience au championnat de Madagascar de karting. Elle a franchi la ligne d’arrivée en 14.41.039, en retard de 2 tours par rapport au vainqueur. Pour elle, « c’était un bon début, mais il faut que je m’entraine davantage et que je m’améliore sur le virage. Je joue le karting pour le plaisir sans laisser de côté le tennis ». Quant à Nathan Baumann (N°18) arrivé en sixième position (13.53.638), la première manche d’hier a été une sorte de test et de repère pour la suite de la compétition. « Je commence à avoir le niveau et j’essaie de m’améliorer. Je n’ai pas d’objectif particulier, mais il faut franchir la ligne d’arrivée et considérer tout le monde comme adversaire à vaincre.» David Rabary, quant à lui, a indiqué qu’il venait de changer de catégorie. « J’essaie de m’adapter et de m’améliorer au départ. Cette année est une année de test pour moi et on verra la suite. »