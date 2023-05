JUDO – MONDIAUX DE DOHA – Laura débute contre la Bosniaque Samardizic

Départ en plusieurs vagues. Madagascar alignera deux combattantes aux championnats du monde des seniors. Les Mondiaux se déroulent du 4 au 17 mai, à Doha au Qatar. Deux judokates classées dans le top 100 représentent le pays à la joute internationale, à savoir le numéro un mondial junior, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, engagée dans la catégorie des -70kg et Haingoniaina Durinah Ramiandrisoa chez les plus de 78kg. Laura Rasoanaivo montera en premier sur le tatami, le jeudi 11 mai. Elle débutera au premier tour contre la Bosniaque Aleksandra Samardizic. Quarante-neuf prétendantes au titre sont engagées dans sa catégorie. Haingo Ramiandrisoa entrera en lice le samedi 13 mai. Elle combattra d’entrée contre la Coréenne Park Saetbyeol. Quarante-et-une combattantes sont engagées dans la catégorie des plus de 78kg. Laura quittera le pays ce lundi 8 mai tandis que Haingo ne partira que mercredi 10 mai. Le président de la Fédération malgache du judo, Saïd Eric Bruno, et le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, sont déjà sur place. Le président de la fédération a assisté au congrès de l’International Judo Fédération ce samedi, une occasion pour lui d’échanger avec les hauts responsables du judo mondial et envisager des perspectives de collaboration.