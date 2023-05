INTER MÉDIAS 2023 – Ilontsera et Kolo TV sacrés

Retrouvailles sportives. L’ambiance a été au rendez-vous, lors du tournoi Inter Médias qui s’est déroulé ce samedi sur les terrains annexes Barea à Mahamasina. L’événement a été initié par l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM) en collaboration avec l’Union des journalistes sportifs de Madagascar (UJSM) et les journalistes basketteuses (JOBA). Ilontsera arrache le trophée du tournoi de foot à 7 en battant au bout du suspense la Radio de Voie de la Sagesse (RVS) par 1 à 0. La troisième place est revenue à TV Plus, vainqueur aux tirs au but contre Midi Madagascar. En basketball mixte, Kolo TV a défait en finale la RVS sur le score de 61 à 53. En match de classement pour la troisième place, IBC s’est imposé 21 à 16 contre Midi. Trois matches de Gala ont été au programme de la journée. L’équipe des politiciens, composée de députés, maires, gouverneurs, renforcée par le coach Romuald Rakotondrabe a battu l’Union des journalistes sportifs de Madagascar sur le score de 2 à 1 en foot à onze. Du coté des dames, Uscafoot a disposé en foot à 7 l’Association des femmes journalistes (AFJM). Et en basketball, les joueuses de Telma ont battu la formation de Joba. Le trophée du concours de tirs à trois points a été attribué à Jena Kolo TV tandis que le lot du fair play à Fidèle de Record. Ce dernier, leader au concours de tirs, n’a pu disputer jusqu’à la fin les épreuves car a il a dû jouer en parallèle le match de foot. Ce tournoi devrait se tenir au moins une fois par an ambitionne l’organisation.