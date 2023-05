INDUSTRIALISATION – Une usine de torréfaction attendue à Vohipeno

Le périple du ministre Edgard Razafindravahy dans le Sud-est a continué à Vohipeno et Manakara pendant le week-end. Deux petites unités industrielles y ont été installées.

Une usine de torréfaction de café à Vohipeno, il fallait y penser depuis plusieurs décennies. Les vingt et-une communes de ce district produisent toutes du café. En 2022, la production a été estimée à 1 000 tonnes. Le café fait travailler plus de quinze mille personnes. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation vient donc de réparer cette injustice. Le ministre Edgard Razafindravahy qui dirige ce département depuis août 2021, a remis vendredi une unité industrielle de torréfaction de café au district de Vohipeno. Une initiative relative au programme « One district one factory » et entrant dans le cadre de la mise en place des zones pépinières industrielles. L’objectif final est la concrétisation du Velirano numéro 2 du président de la République. Il s’agit d’une petite unité industrielle fonctionnant à l’énergie électrique ou solaire et tout à fait adaptée aux besoins de la base. Le district de Vohipeno est le premier à bénéficier une usine de torréfaction de café jusqu’ici. La transformation du café donnera une plus-value aux producteurs. La vente du café brut profite plus aux collecteurs qu’aux paysans. Or l’objectif est de faire gagner tout le monde en l’occurrence les producteurs, les opérateurs et l’État.

Moment opportun

Le même leitmotiv a été recommandé par le ministre Edgard Razafindravahy aux producteurs de miel du district de Manakara, samedi. Une miellerie a également été remise à ce district de la région Fitovinany qui produit 100 tonnes de miel par an. L’unité industrielle arrive au moment opportun étant donné que la population maîtrise bien les techniques de production et que les abeilles sont revenues après la période cyclonique. La mise en place de cette usine améliorera sans nul doute la qualité de la production. À terme, le miel traité pourrait s’aligner sur le marché international. C’est d’autant plus possible que le projet sera élargi au niveau des communes selon Razafindravahy. « Après discussion avec le président de la République, il a été convenu d’intégrer les communes dans le projet zones pépinières industrielles », a-t-il révélé devant le député élu à Vohipeno, Honoré Tsabotokay et le gouverneur Olivier Razafitsotra ainsi que plusieurs personnalités. La remise de la miellerie a été précédée de la prestation de serment de vingt-deux nouveaux membres permanents de la Chambre de commerce et de l’industrie dirigée par son président Karim Ismael Andriamihaja. Ils seront chargés de trouver les débouchés pour les produits locaux à l’image du girofle, du poivre, du café, du coco, du miel aussi bien sur le marché local qu’à l’extérieur. La population a accueilli la mise en place de ces unités industrielles dans la liesse..