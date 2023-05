FOOTBALL – PRIZE MONEY – Andry Rajoelina interpelle la fédération

Nombreux veulent plus d’éclairage sur la répartition de la prime de 500 000 dollars offerte par la CAF, grâce à l’exploit extraordinaire des Barea, médaillés de bronze au CHAN.

La fédération pointée du doigt. Le président de la République, Andry Rajoe­lina, a interpellé la Fédération malgache de football dans son intervention, hier à Iavoloha, lors la cérémonie de la journée des médaillés. Les Barea médaillés de bronze au championnat d’Afrique des nations (Chan) en Algérie en février ainsi que le staff technique ont réclamé, depuis mercredi, la fameuse Prize Money. Ils ont rencontré le président par intérim de la fédération, Victorien Andrianony ce jour-là. Depuis, les porte-fanions malgaches au Chan n’ont cessé de publier dans les réseaux sociaux leur mécontentement et leur désaccord sur le mode de répartition «illogique» de la prime colossale de 500 000 dollars soit 2 191 500 000 ariary. «Je fais appel à la Fédération de football. Les athlètes ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir ce résultat et espérer par la suite des primes (…) Je suis étonné que la fédération ne distribue pas équitablement la prime aux joueurs et au staff», souligne Andry Rajoelina. Cette histoire de «Prize money» des Barea Chan a été au centre du débat dans les ré­seaux sociaux depuis quelques jours. «Donnez leurs primes aux athlètess, ce sont eux qui ont combattu et ont décroché la médaille. Ils ont mouillé leur maillot. Ce sera injuste de primer ceux qui n’ont pas déployé d’efforts (…). Donnez leur part aux joueurs et aux entraineurs», insiste le président de la République.

Illogique

Comme d’habitude, de son côté, la Fédération a publié une déclaration sans signataire en date du 5 mai, ce samedi sur Facebook. «Tous les acteurs de la réussite malgache au championnat d’Afrique des nations en Algérie ont tous eu leur part», peut-on lire dans la lettre, sans aucune précision sur le montant exact de chaque bénéficiaire. La fédération a également mentionné dans la lettre, qu’elle a déjà versé la part de chacun sur leur compte bancaire respectif. La fédération a réitéré que «la Prize money est une récompense offerte par la CAF à tous les acteurs qui ont contribué à la préparation de l’équipe nationale, … entre autres, les clubs d’origine et la ligue». En fait, les Barea et le staff ne digèrent pas le mode de répar­tition qu’ils qualifient d’illogique. Certains Barea A à la Can 2019 soutiennent eux aussi cette réclamation de leurs cadets. Cette situation pourra impacter et perturber la formation de l’équipe nationale en vue de la préparation aux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN et aux Jeux des Îles.