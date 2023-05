FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES – Sava humilie Boeny à domicile

Act-II. La première journée de la deuxième phase de la Coupe des sélections régionales, dans la catégorie des moins de 19 ans, s’est tenue ce samedi. Huit équipes réparties en deux groupes de quatre disputent cette étape, du 6 au 10 mai sur deux sites. Quatre sélections ont assuré leur entrée à savoir Sava, Itasy, Atsimo-Atsinanana et Atsimo-Andrefana. À Mahajanga, Sava s’est imposé sèchement sur un score fleuve de 6 buts à 2 contre Boeny sur sa propre pelouse, au stade Rabe-mananjara samedi. Itasy a, de son côté, battu d’entrée Atsinanana par 2 à 1. A Ihosy, la formation d’Atsimo-Andrefana a défait l’équipe d’Ihosy sur le score de 2 buts à 1, et Atsimo-Atsinanana a écarté pour sa part, Vakinankaratra par 3 à 2. La deuxième phase se poursuivra cette semaine. La deuxième journée aura lieu ce lundi 8 mai et la troisième et dernière journée se jouera le mercredi 10 mai. Le premier de chaque groupe, c’est-à-dire les deux meilleures à l’issue de cette phase, joueront la finale le 14 mai, dans la capitale.