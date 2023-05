ENVIRONNEMENT – Réussite à 99% du reboisement à Ilaka-Est

Le ministère de l’Environnement et du développement durable priorise l’entretien des superficies reboisées, cette année. La campagne de suivi est ouverte, en ce mois de mai.

Le reboisement à Ilaka-Est est une réussite. Le ministère de l’Environ­nement et du développement durable (Medd) estime un taux de réussite de 99% du reboisement, effectué dans ce district de Vatomandry, le 28 janvier, pendant le lancement officiel de la campagne de reboisement 2023, dirigé par le président de la République, Andry Rajoelina. Des techniciens du Medd ont observé et évalué, un à un, les arbres plantés. Que mille sur les cent vingt mille plantés sur une superficie de 100 ha n’auraient pas poussé. « La plantation a été effectuée, en pleine saison de pluie. Les jeunes plants sélectionnés ont été adaptés au climat local. La technique de reboisement appliquée a été correcte », lance le Medd, devant ce bon résultat. La contribution des villageois et des autorités locales a été, également, félicitée par la ministre Marie-Orléa Vina, durant la journée du 6 mai, dédiée au suivi et à l’entretien des jeunes plants, à Ilaka-Est. Pour obtenir un maximum de résultat dans cette vitrine de reboisement, le Medd avec les autorités à Vatomandry et la population locale, ont planté mille autres arbres, sur les parties qui n’ont pas poussé. « Ce temps pluvieux est le moment idéal pour reboiser, pour permettre aux arbres de pousser », a-t-elle souligné.

Suivi

Le mois de mai est consacré au suivi et aux entretiens des superficies reboisées, pour assurer que le taux de réussite de la campagne de reboisement 2023, soit très élevé. L’an dernier, 70% des près de trois cent millions d’arbres plantés sur une superficie de 74 000 ha, ont résisté, faute de suivi. Le Medd fait appel, ainsi, à tous ceux qui ont participé à la campagne de reboisement 2023, de revenir à l’endroit où ils ont planté des arbres, pour les entretenir. « Le suivi est important pour protéger les arbres et pour favoriser leur croissance. S’ils sont recouverts de mauvaises herbes, leur croissance sera lente. S’ils manquent d’eau, il faut les arroser. On peut installer un système d’irrigation par goutte à goutte, par exemple. Il faut, également, construire un pare-feu, pour les protéger contre les feux. », indique le Medd. Marie-Orléa Vina renforce, par ailleurs, la sensibilisation sur la lutte contre les feux, pour que les efforts entrepris ne soient pas vains.