École à la dérive

La mémoire du monde a, très probablement, plus tendance à feuilleter le récit de la capitulation allemande de 1945 quand arrive le jour du 8 mai. Mais a-t-elle gardé les traumatismes de la fin tragique de la vie d’Antoine Lavoisier, le scientifique à qui on doit le fameux principe scientifique du « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme » et qui inscrivit son fameux nom sur la triste liste des victimes de la guillotine en 1794 ? Et la voix du vice-président du tribunal qui l’a condamné, un certain Coffinhal, qui aurait dit : « La République n’a pas besoin de savants ! », peut-elle encore résonner dans son esprit ? Cette phrase semble, en tout cas, toujours surgir des profondeurs des sources de l’enfer malgache. Combien de Lavoisier en puissance, voire même des individus qui avaient le même potentiel qu’un Archimède, un Newton, ou un Einstein ont été grignotés par les parasites qui dévorent à petit feu le système éducatif malgache. Orphelin, laissé à l’abandon par ceux qui en ont la tutelle, le monde de l’instruction est infecté par une mortelle pathologie, et croit se soigner en s’injectant de remèdes encore toxiques, les enseignants non qualifiés et aux capacités intellectuelles douteuses, qui ne font que précipiter encore plus le trépas du niveau scolaire.

Cette dégringolade irrépressible se réfléchit alors dans l’effondrement progressif des infrastructures éducatives publiques : les EPP, les CEG, les lycées et les universités paient tous le prix de cette négligence. Et pourtant, où nous a menés cette République qui croit pouvoir se passer de savants ? L’homme démuni, à la merci des dieux et entièrement soumis, a pu s’émanciper grâce au feu de l’intelligence que Prométhée a volé aux olympiens selon la mythologie grecque. Si on est toujours les esclaves des pulsions mauvaises qui pourrissent (au sens propre comme au figuré) et polluent les environnements socio-économiques ou culturels de notre pays, c’est parce qu’on a marginalisé l’instruction qui devrait apporter le feu, la lumière qui devrait éclairer nos conduites vis-à-vis de la nature qu’on massacre par ignorance, conduire nos pas vers le chemin correct des bases de l’hygiène qui sont actuellement écrasées par l’indiscipline à cause de l’ignorance des règles fondamentales du civisme, … Au milieu de ce chaos, peut gronder la voix de Rabelais : « l’ignorance est mère de tous les maux ». Dans sa pièce La Tempête, William Shakespeare met en scène une histoire où l’ignorance de Caliban, « accablé de bêtise », contraste avec l’intelligence de Prospero. Ce dernier voit cependant en l’autre un fond qui, à l’instar de celui de Madagascar, peut encore être sauvé par l’éducation et la civilisation.