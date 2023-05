La Fmf est passée aux actes malgré la contestation des joueurs des Barea. Les primes obtenues grâce à la médaille de bronze au Chan 2022 en Algérie ont été réparties selon une soi-disant clé recommandée par la Fifa. Ainsi les joueurs se sont vus remettre 30% des primes contre 70% pour la FMF et les ligues. Un partage inégal qui a causé, on s’en doute, un tollé général de l’opinion. Des joueurs comme l’ancien capitaine Faneva Ima et le milieu Dax ont tout simplement demandé à la FMF de distribuer les primes de manière honnête et équitable. Des supporters des Barea ont appelé pour une manifestation devant le siège de la FMF à Isoraka. La tension était à son comble. Un autre son de cloche défendait l’option de la FMF arguant que c’est une pratique internationale. Mais comparaison n’est pas raison. Pour les joueurs argentins ou français, les primes sont des bonus. Ce qui n’est pas le cas pour les joueurs des Barea dont aucun n’est professionnel pendant le Chan. Ni le statut des joueurs ni le contexte ne sont ainsi comparables. On aurait pu admettre que les clubs formateurs des joueurs aient droit aux primes mais la part belle faite aux ligues ne répond qu’à un achat de voix pour l’élection du comité exécutif de la FMF prévue en septembre. Et puis si la FMF méprise à ce point les joueurs, il faut pas obliger l’État à faire un effort pour que les anciennes gloires ne finissent pas dans le dénuement total comme Dezy Monstre, Melan, Guy Kely ou Alban. Heureusement que le président de la République, sponsor majeur des Barea à qui on aurait donc du remettre la totalité des primes en suivant la logique de la FMF, est intervenu pour de bon pour casser l’abus de pouvoir des membres du comité exécutif. Une déprime exceptionnelle pour remettre les crampons à leur place. Ouf l’horreur est sauve.