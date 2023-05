BELON’I TSIRIBIHINA – Onze dahalo abattus

Un violent accrochage a opposé les gendarmes à une trentaine de dahalo surarmés, le 27 avril, dans le village d’Andimaky- Manambolo, à Belon’i Tsiribihina. Le bilan s’est établi à onze dahalo tués et à une femme blessée par une balle perdue. Celle-ci a été touchée au pied pendant qu’elle était chez elle. Elle est hors de danger après avoir reçu les soins nécessaires. Les malfaiteurs tentaient d’attaquer un commerce au moment où neuf gendarmes du poste avancé d’Andimaky et du Centre spécial d’aguerrissement opérationnel patrouillaient dans les parages. Ils se sont retrouvés nez à nez vers 23h30 et une fusillade a aussitôt éclaté. Les dahalo ont ouvert le feu depuis la cour de la boutique. L’autre camp a riposté avec de tirs nourris. Il a vu tomber sous ses balles cinq des scélérats. D’autres ont été frappés, mais ont battu en retraite dans le noir. Six d’entre eux ont rendu l’âme en chemin. Leurs corps sans vie ont été ramassés lors du ratissage. Le nouveau commandant de compagnie de Morondava Jean Richard Razafimamonjy et ses hommes ont renforcé l’exploitation de renseignements.