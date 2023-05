Le rêve de jouer à la Coupe du monde en Autriche, du 30 mai au 4 juin, a été brisé samedi à Eilat en Israël pour les Ankoay seniors dames. L’équipe nationale malgache a perdu ses deux matchs de la poule A contre l’Australie et la République Tchèque. Ayant débuté ses matchs de qualification contre les Tchèques, la bande à Christiane Jaofera, Muriel Hajanarina, Sydonie Marie Erica et Rondro Emeranchine n’a pu rien faire devant les géantes Tchèques. Dès l’entame de la rencontre à 17 h05, la différence a été constatée. Muriel Harisoa Hajanirina a ouvert le score en marquant 2-0, 2-1. 2-2. C’est à partir de ce score de parité de 2 partout que la machine tchèque s’est enclenchée : 5-2, 5-3, 6-3 jusqu’à 14-6. À mi-parcours du temps réglementaire, le score a été de 15-6. Les joueuses tchèques ont étouffé complètement le jeu malgache. Sans réussir à faire mouche au tir extérieur et dominé sur les rebonds, le score final a été de 21 à 9. Dans sa seconde rencontre face aux Australiennes, la différence de taille a été flagrante, les joueuses australiennes ont toutes plus de 1m80. Sans réussir dans leurs multiples tentatives, les joueuses malgaches ont été dominées sur tous les plans du jeu. Menées 2-0,3-0 puis 5-1 après une minute, les Malgaches ont été à 4 fautes. Le score a été de 8 à 21 à moins de 6mn de la fin du temps règlementaire. Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2All, indique que « le point faible malgache a été la taille. C’était une belle expérience. Nous sommes parmi les meilleures en Afrique, mais il faut accepter qu’affronter les meilleures comme les Australiennes et les Tchèques, quand on parle de Coupe du monde, cela se situe à un niveau largement au-dessus. Il faut trouver des joueuses de grande taille à partir de maintenant ».

Les pays qualifiés :

Filles : Australie, Israël, République Tchèque

Hommes : Hongrie, Israël, Slovénie