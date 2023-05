ANOSY – Des marchands de rue s’installent dans le marché à étage

Le nouveau grand marché d’Anosikely a ouvert ses portes au public, depuis vendredi. Des marchands ont quitté la rue et se sont installés au rez-de-chaussée et au premier étage de ce bâtiment à quatre étages. « J’ai effectué cette activité sur le trottoir à Mahamasina, auparavant. Je pense que nous aurions des clients, ici, puisque c’est en plein centre-ville, et que le parking est très vaste », lance une vendeuse d’articles de seconde main. Elle n’envisage pas de revenir dans la rue, comme cela fut le cas des commerçants qui se sont installés au marché à étage de Behoririka, avant de retourner dans la rue, peu de temps après, « fautes de clients », en juillet 2021. Depuis, ce marché est vide. « Je trouve cet endroit, sympa », enchaine-t-elle. Des commerçants affirment qu’ils ont déjà eu des clients, depuis l’ouverture. Différents produits sont vendus dans ce nouveau marché. Outre les friperies, il y a également, des produits de première nécessité, des vêtements et chaussures neuves, des produits de beauté, des articles de décoration, etc. À l’extérieur, il y a un pavillon pour les gargotiers. Les travaux de construction de ce pavillon sont en cours de finition. .