Santé – L’arrivée des vaccins anti-Covid retardée

L’arrivée des vaccins contre le coronavirus à Madagascar est reportée. « Les vaccins seront réceptionnés le 8 mai, au lieu de 7 mai, suite à des questions d’organisation au niveau des partenaires », indique le directeur du Programme élargi de vaccination, auprès du ministère de la Santé publique, le Dr Rivomalala Rakotonavalona sur la chaîne nationale, hier. Le vol, en partance de Congo, retarderait l’arrivée des vaccins, selon une autre source.

Ce retard de l’arrivée des vaccins à Madagascar ne chamboulerait pas le lancement de la campagne de vaccination. « Il est toujours prévu pour le 10 mai pour les régions d’Anala­manga et de Vakinankaratra. Les autres régions et les autres districts recevront leurs vaccins, entre le premier et le douzième jour de l’arrivée des vaccins à Madagascar », rajoute ce médecin.

Deux cent cinquante mille doses de vaccin Covishield devraient être réceptionnées à l’aéroport international d’Ivato, ce jour. Les personnes les plus exposées au virus de Covid-19, à savoir, les agents de santé et les forces de l’ordre, en seront les premières bénéficiaires. À cela s’ajoutent les personnes vulnérables, principalement, les personnes âgées de plus de 70 ans.

Madagascar bénéficie de vaccins contre la Covid-19, grâce à l’initiative Covax. L’arrivée d’autres vaccins est prévue pour le mois de septembre.