Rugby – Sevens Solidarity Camp : Une victoire et une défaite pour les Ladies Makis

Victoire d’entrée. L’équipe féminine malgache à VII a disputé deux matches contre la sélection tunisienne hier au stade d’El Manzeh en Tunisie le deuxième tournoi de rugby « Sevens Solidarity Camp». Les Liones­ses Kenyanes n’étaient plus de la partie à ce deu­xième tournoi. La délégation kenyane a quitté la Tunisie hier en fin d’après-midi.

L’équipe A de Mada­gascar s’est imposée 19 contre 10 face à la première sélection du pays organisateur lors du premier match. Les Gazelles tunisiennes équipe B ont par la suite pris leur revanche et ont disposé des Malgaches sur le score de 17 à 12.

«Lors du premier match, les filles ont bien suivi les instructions et ont rectifié les erreurs en attaque du premier tournoi. Trop confiantes, elles ont sous estimé leurs adversaires lors de la deuxième rencontre. Elles ont commis beaucoup trop de fautes. Elles ont été sanctionnées même de carton et ont joué à six pendant un moment. Les Tunisiennes ont su profiter de cette occasion pour marquer facilement le maximum d’essais grâce à leur surnombre. Mais l’important c’est qu’elles ont bien capté les consignes», explique le coach Eric Randrianarison sur cette défaite. La deuxième et dernière journée du deuxième tournoi se tiendra ce jour avec la même formule. Ce tournoi entre dans le cadre de la préparation de ces deux équipes en vue du tournoi de repêchage qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo du 19 au 21 juin à Monaco.