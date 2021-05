Messages d’encouragement – Ensemble contre la Covid-19

Malgré­ une ­petite­ accalmie,­ nous­ sommes ­encore­ en­ plein­ combat ­contre­ la­ pandémie­ de ­Covid-19.­ La bataille­ est­ loin ­d’être gagnée. ­Le ­nombre­ de ­décès ­dû ­au­ coronavirus ­atteint ­aujourd’hui ­le ­cas­ de sept cents. ­Le ­pays ­traverse­ l’épreuve ­la ­plus ­dure ­qu’il ait ­jamais ­connue. ­Dans ­cette­ guerre,­des compatriotes de ­tous ­les ­horizon s­ont­ tenu­ à­ envoyer ­des ­messages ­d’encouragement ­à la­ population malgache. ­C’est bon­ pour ­le­ moral.

Noro Harimisa RAZAFINDRAKOTO, Ancienne ministre de la Justice

Face à la situation difficile qui prévaut actuellement dans notre pays, je voudrais encourager nos compatriotes par ces quelques versets bibliques:

« Rendez force aux bras fatigués, affer­missez les genoux chancelants, dites à ceux qui perdent courage: Ressaisissez-vous, n’ayez pas peur, voici votre Dieu.» Esaïe 35: 3-4

Belle Annie, Infirmière (France)

J’ai conscience que cette situation inédite est particulièrement anxiogène pour tout le monde. Voici mon message pour nous, peuple malgache : « Mobilisons-nous, restons solidaires en ce temps de Covid. Notre acte d’aujourd’hui sauvera la vie de quelqu’un d’autre demain. Je me protège et je protège mon prochain en respectant chaque geste barrière. Notre santé est importante, mais surtout chaque vie est précieuse alors préservons là du mieux qu’on peut. »

Lovaniaina Ramahefarisoa, Consultant Financier

Il faut mettre à profit ces temps de confinement pour acquérir de nouvelles connaissances. Optimisons notre usage d internet car on peut y trouver beaucoup de choses enrichissantes, que ce soit financièrement ou intellectuellement.

Max Fontaine, Fondateur de Bôndy

« En tant qu’entrepreneurs, nous devons apprendre de la situation actuelle les vertus de la résilience. Les difficultés auxquelles nous faisons face, nous forgent et ces défis du court terme ne doivent pas nous faire oublier nos visions à long terme pour notre pays. »

Vatsy Rakotonarivo, Chargé de Communication | TI-MG / Transparency international

Tenez-bon très chers compatriotes ! Le bout du tunnel n’est pas loin. Pensons « positif »! C’est dans l’adversité que naît la force. Perséverons et érigeons nous toujours en bon citoyen responsable.

Bon courage mes amis.

FY ANDRIANARISON, Mère de famille

Profitez de ce confinement pour être avec votre famille. Améliorez la communication, faites du rangement et du nettoyage ensemble. Prenez soin les uns des autres.

Miary Ralaifonenana, Attachée de direction au Minis­tère des Postes, des télécom­munication et du Développement numérique

Les temps sont durs pour la plupart d’entre nous en ce moment, soutenons-nous les uns les autres. Une pensée particulière à toutes les blouses blanches, vous êtes nos héros .

Avec une contribution solidaire de tous, nous allons vaincre ce virus. Prenez soin de vous.

Mahavita Ruddy Razafindrakoto, Chef de service Promotion Entre­preneuriat au sein de la CUA

C’est le moment de sortir tout ce qu’il y a de plus humain en nous. Entre­prendre non seulement pour faire du profit, mais surtout pour en faire bénéficier l’humanité!

Miora Rasolonjatovo, Fondateur de Karatrip Organisation de voyage d’affaires

« A tous les Malgaches qui vivent des moments difficiles durant cette pandémie: tantôt la perte d’un ami ou un proche, tantôt la faillite d’une société, tantôt un rêve détruit… soyez forts et que Dieu vous protège. Encourageons nos médecins qui sacrifient leurs vies pour nous soigner. Suivez les gestes barrières et partagez des moments forts avec vos familles car rien n’est plus précieux dans ce monde que l’amour de nos proches »

Tsilavo Andritiana RAZAFINDRAMANANA, Business Developer, France et Madagascar

Ry Malagasy havako, mandalo ady sarotra ny firenena sy izao tontolo izao. Izao no fotoana ampisehoana fa iray isika malagasy. Iray fo ary iray saina mba handresy izao aretina izao. Aoka izay ny fi fanenjehana ary andao iombon-kery iatrika izao fotoantsarotra zao. Mahereza ry Malagasy havako.