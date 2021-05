Basketball – Disparition : Manary Vachy, le faiseur de champions s’en est allé

Un grand monument du basketball malgache s’est éteint hier. Manary Hubert Vachy a succombé à la Covid19 hier à l’âge de 73 ans à l’hôpital d’Anosiala après quinze jours d’hospitalisation.

Il avait débuté sa carrière de joueur vers 1965 au sein de l’AST, club phare à l’épo­que, puis fut joueur et entraîneur du club SMTM, FAFIFAMA… Dans les années 2000, ses clubs, Sotrata et BC Tropicar, avaient raflé les titres nationaux chez les dames… et ces dix dernières années ce fut le tour de SEBAM, du BBCM, de l’Ascut, MB2ALL, SBBC…

La Fédération malgache de basketball lui avait confié la sélection nationale féminine à plusieurs éditions des Jeux des Iles de l’océan Indien dont ceux de 1990 à Mada­gascar, à Maurice en 2003 et de nouveau à Madagascar en 2007 lors desquels la Grande Île avait remporté la médaille d’or. Il était également à la tête de l’équipe nationale féminine aux Jeux de la Francophonie, à la Coupe d’Afrique seniors dames au Sénégal en 2007 et l’Afrobasket women sur le sol malgache en 2009,…

Il était membre d’une famille de sportifs car son épouse, Léa Raharimalala, est l’actuelle présidente de la ligue d’Analamanga de volleyball, ancienne membre de l’équipe nationale de basketball et volleyball, et leurs enfants étaient eux aussi des habitués des compétitions internationales de basketball et de volleyball.