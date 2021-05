Antsirabe – Une quarantaine de « pilleurs » arrêtés

Le calme est revenu dans la ville d’Antsirabe. Une quarantaine de personnes sont arrêtées après les actes de vandalisme.

La scène de pillage à Antsirabe, dans la nuit du jeudi, s’est conclue par des arrestations. « Quarante-cinq personnes sont en garde-à-vue. Les enquêtes sont en cours » informe une source policière dans la région de Vakinankaratra, hier.

Ces peronnes sont suspectées d’avoir participé aux pillages et aux actes de vandalisme dans la ville d’Eau et d’avoir perturbé l’ordre public. « Les vitres du gymnase transformé en centre de traitement Covid-19 (Covid-19), que le chef d’État a réceptionné, la veille, ont été cassées par des jets de pierres. Du matériel du chantier de l’université, comme des tôles, ont été pillés. Les échafaudages ont été brûlés. Des véhicules des forces de l’ordre ont été cassés. Des kiosques au bord des routes ont été détruits et ont été utilisés comme barricade » rapporte la source. Les manifestants ont barré des routes, ils ont brûlé des pneus sur les chaussées. Ce CTC-19 reste, toutefois, fonctionnel.

La contestation des mesures restrictives, dans le cadre de la propagation du virus de la Covid-19 dans la région Vakinankaratra était l’origine de ces actes de vandalisme. Le gouverneur de Vakinankaratra, Vyvato Rakotovao a annoncé un confinement tous les après midi, pendant quinze jours.

Explosion de violence

Tous les activités et services non essentiels doivent être suspendus, à partir de 14 heures. Des commerçants ont protesté contre cette décision. Ils ont manifesté dans les rues de la ville d’Antsirabe, durant l’après-midi. Ce qui a commencé comme une manifestation contre les mesures restrictives s’est transformée en une explosion de violence. Des « profiteurs » se seraient immiscés dans cette manifestation, en début de soirée. Peu après les actes de pillage ont survenu. Notre source affirme, d’ailleurs, que la grande majorité des personnes arrêtées ne sont pas des commerçants, mais plutôt des jeunes hommes.

Les forces de l’ordre et les « manifestants », se sont affrontés pendant presque toute la nuit. Le calme n’est revenu que vendredi, vers 2 heures du matin, dans la ville d’Antsirabe. La région de Vakinankaratra a décidé de suspendre les mesures restrictives prises, il y a quelques jours, après ces évènements du jeudi.