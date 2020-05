Transport régional – Des taxis-brousse et taxis interceptés par la Police

Transportant clandestinement des passagers qui allaient sortir de la région Analamanga, hier, cinq taxis-brousse et trois taxis ont été interceptés dans la gare routière Fasan’ny Karana et à Iavoloha. La police nationale a surpris les transporteurs qui n’avaient aucune autorisation pour sortir d’Ana­la­manga. Les véhicules ont été mis en fourrière. Dans cette affaire, plus de quatorze personnes ont été enquêtées au niveau des postes de police, dont les chauffeurs et des aides chauffeurs. Un chauffeur et un aide chauffeur sont également enquêtés pour corruption d’un agent de police, selon les informations venant de la police nationale. Par rapport aux transports régionaux, le directeur général de l’Agence des transports terrestres le général Jeannot Reribake a été ferme en rappelant qu’aucun taxi-brousse ne doit ni sortir ni entrer dans les quatre régions concernées, entre autres pour Toamasina I et Toamasina 2, Analamanga et Haute Matsiatra ainsi qu’Alaotra, « il faut rappeler que seuls les transporteurs au niveau des zones régionales non concernées par l’interdiction peuvent travailler. Les contrôles seront renforcés dans les quatre régions concernées », indique le Général Jeannot Reribake, Directeur Régional de l’ATT.