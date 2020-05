Soutien face à la crise – La BMOI sort de sa discrétion

La Banque malgache de l’océan Indien (BMOI) qui a rejoint le groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) depuis le mois d’octobre, a démontré sa contribution à l’entraide et à la solidarité en cette période de pandémie. Habituellement discrète, tant par sa communication sur ses produits que sur sa Respon­sabilité sociale d’entreprise (RSE), la BMOI-BCP apparaît active ces derniers temps. Le 5 mai dernier, le directeur général en personne, Alain Merlot, avec son équipe, remet des lots de PPN à la commune urbaine d’Anta­nanarivo. Naina Andrian­tsitohaina, reçoit ainsi 2, 5 tonnes de riz, 1,25 tonne de sucre, 720 bouteilles d’huile, 100 cartons de savon, 450 flacons de gel hydro-alcoolique et 1200 masques. « Des produits qui seront essentiellement destinés à aider les plus démunis, et pris en charge par la CUA », précise la­ BMOI-BCP. Le Centre de commandement opérationnel (CCO) de Toamasina, a également reçu des dons divers de la part des responsables des trois agences de la BMOI localisées dans la région Atsina­nana. 800kg de riz, 400kg de sucre, 300 bouteilles d’huile, 30 cartons de savon, 80 flacons de gel hydro-alcoolique et 500 masques. La banque, de façon modérée, dans ses activités de RSE, a soutenu la discipline Tennis. En 2017, l’établissement a également organisé un concours du 9ème art.