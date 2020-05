Rebond du covid-19 – Trente-cinq nouveaux cas detectés

En cinquante jours de propagation du coronavirus, le pic maximal est atteint avec trente-cinq nouveaux malades révélés en une seule journée. Aucun guéri en deux jours.

Davantage de tests à l’origine de plusieurs cas de Covid-19 détectés. Treize nouveaux malades découverts à Toamasina et vingt-deux à Antananarivo rejoignent les hôpitaux où sont déjà traitées les quatre-vingt-douze personnes porteuses du coronavirus. Tandis que le bilan actuel de la pandémie signale l’inexistence de patient décédé ou en état grave, le coronavirus frappe de plus en plus les différents quartiers de la capitale et la ville portuaire à l’Est du pays, Toamasina. Cette dernière héberge actuellement le laboratoire mobile de l’Institut Pasteur en œuvre dans le dépistage massif des habitants des quartiers où les nouveaux malades sont découverts.

À Antananarivo, la méfiance générale s’invite chez la population notamment celle habitant à Mahatony, Alarobia, Soavimasoandro, Tsiadana, Antsobolo Ambatomaro, Zaivola Belanitra, Analamahitsy, Anatihazo, Amboditsiry, Anosisoa Ambohimanarina, Anosizato-Est, Ambolokandrina. Ces quartiers encore reliés par les transports en commun, constituent les lieux où les nouveaux malades déclarés hier, ont été dépistés. Madagascar entame aujourd’hui la cinquantième journée en présence coronavirus avec un allègement accéléré du confinement. Le déplacement libéralisé des personnes inquiète notamment les enseignants qui donnent des cours à des élèves de diverses provenances dont ceux issus des quartiers où la contamination s’amplifie. Hier, l’âge des nouveaux malades du coronavirus varie entre 9 et 63 ans.

Reprise du confinement ?

Malgré le déconfinement progressif entamé depuis deux semaines, les cas contacts se multiplient progressivement sans nouvelle mesure signalée. Tandis que les porteurs du Covid-19 révélés, hier, sont asymptomatiques à Antananarivo, ils sont symptomatiques à Toamasina. En quarante-huit heures, aucun cas de guérison n’est découvert.

À titre préventif, le CVO ou covid-organics ne peut être bu que pendant sept jours avec des effets indésirables prévisibles rappelés, hier, par le Pr Henintsoa Rafatro à la TVM. Selon lui, « parmi ces effets secondaires figurent les maux de tête, le vertige, la nausée, la variation de la tension artérielle ». Avec l’interruption de la vulgarisation du CVO à destination des citoyens et des foyers dans la plupart des quartiers d’Antananarivo, plusieurs personnes choisissent de se confiner à nouveau afin de ne pas être contaminées par le coronavirus déjà en circulation invisible dans la capitale.

Avec le pic maximal du nombre de malades révélés en une seule journée, le secrétaire général du ministère de la santé, le Pr Solofomalala Gaëtan Duval souligne que «le non-respect des gestes barrières et l’insalubrité partout sont à l’origine de la propagation du coronavirus. La semaine dernière, des tests PCR en grand nombre ont été effectués sur les personnes présentant des symptômes comme la toux ou la fièvre ou l’écoulement au nez. Sur cent vingt-neuf tests réalisés, ces trente-cinq cas positifs ont été découverts ».