Mahajanga – Les marchands de Morafeno envahissent l’Hôtel de ville

Du jamais vu ! L’Hôtel de ville a été transformé en marché hier matin, des feuilles et des brèdes étaient étalées sur l’esplanade à l’heure où le public était nombreux.

Expulsés depuis des mois, les marchands ont alors manifesté, hier, afin d’obliger les responsables et le maire de la commune urbaine de Mahajanga à prendre des décisions.

D’après les riverains de Morafeno, ces marchands polluent et salissent l’environnement sur les lieux et font du tapage dès 5h du matin. Alors que des malades habitent dans les maisons où se tiennent les étals.

Le bras-de-fer risque d’être très tendu mais les habitants refusent catégoriquement de céder.

Le maire de Mahajanga et le député Ninah Rahantalalao ont tenté d’arranger la situation et de trouver un endroit pour placer ces paysans et marchands, vu la crise sanitaire qui prévaut également à Mahajanga. D’autant plus que plus de deux cents cas confirmés de dengue sont recensés, depuis hier, dans tout le district de Mahajanga 1.