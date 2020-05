Handball – International : Reprise des compétitions le 29 septembre

Prudence oblige. La Fédé­ration Internationale de Handball (IHF), comme toutes les instances internationales, a tenu à informer les différentes structures continentales et nationales sur l’aménagement de son calendrier 2020 suite à la pandémie de coronavirus.

Ainsi le plus proche tournoi en vue pour l’IHF sera le championnat du monde chez les cadettes. Cette joute mondiale, qui devait se jouer du 18 au 30 août 2020, a été décalée du 29 septembre au 11 octobre en Croatie.

Pour les autres rendez-vous, le tournoi de qualification olympique féminin prévu se tenir en Espagne, en Hongrie et au Monténégro du 20 au 22 mars 2020 aura finalement lieu du 19 au 21 mars 2021.

Pour les hommes, ce même tournoi qui aurait dû se jouer en France, en Norvège et en Allemagne du 17 au 19 avril 2020 se déroulera du 12 au 14 mars 2021.

Pour Madagascar, la reprise des compétitions nationales n’est pas pour bientôt. Les éliminatoires de la zone 7 cadets et juniors qui auraient dû se jouer à l’île Maurice représentaient une opportunité pour les joueurs malgaches de briguer une place en phase finale continentale.

Pour le moment, la Confédération Africaine de Handball n’a pas encore sorti les nouvelles dates.

« Pour la Fédération Malgache de Handball, on avait sorti un calendrier qui, pour cause du coronavirus, n’a pu être respecté. On avait également annoncé la tenue de l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale élective. On attend les recommandations de la Confédération Africaine de Handball qui doit elle aussi se référer à l’IHF pour pouvoir annoncer la tenue des différentes compétitions. En attendant, on va tout de même envoyer du matériel vers les ligues régionales. Un envoi qui sera accompagné d’appuis techniques. C’est vraiment tout ce qu’on peut faire pour l’instant », explique Aimé Fidèle Razafintsalama, président de la Fédération Malgache de Handball.