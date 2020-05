Fokontany – Nomination de secrétaires trésoriers contestée

Contestation. Coup de sifflets, cris, écriteaux sur des cartons, attroupement devant le bureau du fokontany. Cette scène a attiré les badauds et les curieux à Andavamamba hier. Des habitants manifestent leur mécontentement suite au remplacement du secrétaire trésorier du fokontany Andavamamba Ambilanibe. « Nous contestons l’immixtion de la politique politicienne dans la gestion de notre fokontany. Nous voulons garder les compétences quelle que soit l’obédience politique », martèle Yvon Ramarokoto, un des manifestants.

En faisant un tour rapide des réseaux sociaux, le cas d’Andavamamba Ambila­nibe n’est pas isolé. Il y a une semaine, les habitants d’Ambohipo ont également plaidé pour les causes de deux secrétaires du fokontany qui auraient occupé ce poste depuis presque trente ans. Auparavant, le secrétaire et le trésorier de fokontany sont deux postes distincts. Actuellement, il a été décidé de les fusionner. Le secrétaire trésorier de fokontany relève de la commune. C’est la collectivité décentralisée de base qui les emploie, qui les paie et qui leur donne des ordres. Quant aux chefs fokontany et leurs adjoints, ils sont rattachés au ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Ainsi, vers fin avril, une grande partie de ces agents ont été remplacés. Il s’en est suivi une vague de contestation.

Sauf changement, les doléances des contestataires seraient arrivées trop tard. Hier, la Commune urbaine d’Antananarivo a dispensé une formation en leadership et management stratégique aux nouveaux secrétaires trésoriers des quarante-quatre fokontany du premier arrondissement. «Ils jouent un rôle stratégique dans le développement local », affirme Michkaël Reilly Solofoniaina, directeur de cabinet adjoint de la Commune urbaine d’Antana­narivo, un des formateurs.