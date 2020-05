Factures impayées – Le Parquet libère un touriste français

Un touriste Français a bénéficié d’une liberté provisoire. Il n’avait pas payé son hôtel et comptait s’enfuir à Antsiranana.

Epilogue. Présenté au Parquet pour avoir quitté son hôtel sans payer, un touriste français a été libéré provisoirement, hier. Ses impayés d’un montant exact de 5 223 820 ariary ont finalement été versés après procédures. Sa victime a retiré sa plainte contre lui, selon les informations recueillies à la police chargée de l’enquête.

« Il fallait une intervention diplomatique pour s’occu­per particulièrement de son cas, payer ses dettes et engager un avocat pour lui. Heureusement que le propriétaire de l’hôtel est un Français comme lui. Ils se sont arrangés entre eux », explique le commissaire Ted Steven Randriamparany, chef du commissariat de la sécurité publique d’Analakely (CSP1). « Nous avons fait ce qui était de notre côté. Le Parquet a tranché sur la suite », ajoute-t-il.

Confisqués

Le présumé client indélicat est venu séjourner dans l’auberge, au centre-ville, depuis mardi 31 mars, à 13 heures. Il avait souligné qu’il acquittera toutes ses dépenses à son départ. Le vendredi 24 avril, il s’est enfermé dans sa chambre et a prévenu le personnel de ne pas le déranger. À partir de ce jour-là, il n’avait plus répondu au téléphone. Du coup, le responsable de l’établissement a décidé, dès le lendemain, de se renseigner sur lui. Il a espéré le retrouver dans sa pièce, mais il n’y était plus. Il a déjà déménagé à la cloche de bois. L’hôtelier s’est rendu au commissariat pour déposer plainte.

Au cours d’une filature, mardi, le touriste a été piégé, à l’aéroport d’Ivato, grâce à une collaboration avec la police de l’air et des frontières (PAF). Il comptait quitter l’île avec un vol intérieur à destination d’Antsiranana.

« Son passeport et ses bagages ont, tout de suite, été confisqués. Il a été amené au CSP1 où il sera mis en examen. Pendant son interrogatoire, il a reconnu s’être logé dans l’hôtel et être reparti inaperçu dans la nuit de vendredi 24 avril », a communiqué le service de l’information auprès du ministère de la Sécurité publique (SICRI). Ce mauvais payeur a été livré au Parquet qui lui a accordé une liberté provisoire.