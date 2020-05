Énergie – Une centrale photovoltaïque à Alarobia Ivandry

École verte. C’est l’objectif que s’est fixé Green Energy Solutions (GES) en finalisant, hier, l’installation d’une centrale photovoltaïque de plusieurs centaines de panneaux solaires pour l’American School of Antananarivo sise à Alarobia Ivandry. Deux-cent soixante panneaux solaires d’une capacité de 72.8 kWc alimentent à partir d’aujourd’hui l’établissement scolaire. « Cette installation fonctionne en autoconsommation et permet de couvrir 42% des besoins en énergie de l’école. L’ASA est la première école de Mada­gascar à disposer de ce type d’installation », expliquent les responsables de GES. Au-delà de l’aspect technique et commercial, c’est l’approche de GES, basée sur l’impact sociétal et environnemental, qui prime pour ces opérateurs. En ce sens, Green Energy Solution s’est engagé auprès de l’ASA à animer un module d’introduction au fonctionnement de la centrale photovoltaïque et à son impact environnemental à la prochaine rentrée des classes. Ces modules visent à sensibiliser aussi bien les élèves que leurs parents et à instruire les générations futures au monde de demain.