Dépistage de masse – Près de mille tests effectués en une journée

Un record. Toamasina a réalisé, hier, près de mille tests de diagnostic de la Covid-19 (PCR), lors d’un dépistage massif. « Nous avons effectué neuf cent soixante prélèvements, aujourd’hui, dont plus de cinq cents à Ambatovy », indique une source dans la région Atsinanana.

Il s’agit du plus grand nombre de prélèvements réalisés en une journée, à Madagascar, depuis le début de l’épidémie du coronavirus. Une source auprès du ministère de la Santé publique a expliqué que, désormais, beaucoup plus de tests pourront être effectués, car de nombreux kits de tests sont disponibles, et les laboratoires qui peuvent faire les analyses ne sont plus limités à celui de l’Institut Pasteur de Madagascar. Selon un médecin, pour détecter tous les cas et interrompre rapidement la propagation de ce virus, il est important de réaliser plus de mille tests par jour.

Le dépistage de masse à Toamasina a permis de tester tous les contacts directs des cas confirmés, voire des cibles plus élargis. « Les personnes qui ont côtoyé les cas contacts dont les cas confirmés font partie des personnes qui ont passé le test », explique une source.

Une partie des tests est traitée à Toamasina, où un laboratoire mobile est opérationnel. Le reste est envoyé dans la capitale, « pour accélérer l’analyse et l’obtention des résultats ». Les premiers résultats seraient attendus pour ce jour. Ce laboratoire mobile sera opérationnel dans cette ville portuaire, pendant quelques jours encore. D’autres tests vont pouvoir être réalisés sur place.