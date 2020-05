Conjoncture – De l’argent frais pour les PME

Restructuration de crédit et accès au financement. La Banque mondiale prévoit une aide spécifique pour les PME dans le cadre d’un appui à l’accès au financement. Dans ce sens, la Banque prévoit d’ajouter deux nouveaux guichets dans le Fonds de Garantie Partielle de Portefeuille, géré par SOLIDIS, afin de mettre à disposition des garanties partielles de portefeuille aux banques et aux institutions de microfinances pour soutenir l’octroi de crédit aux PME qui sont affectées par l’impact du COVID-19 à Madagascar. «Le premier, un guichet pour les crédits restructurés au niveau des banques et des institutions de microfinance pour que celles-ci puissent restructurer les crédits existants avant la pandémie», indique la représentante de la Banque mondiale à Mada­gascar Marie Chantal Uwanyiligira. Cela permettra de modifier les conditions d’un prêt comme le montant, l’échéance, la période de grâce ou encore le taux d’intérêt afin qu’un emprunteur en difficulté puisse continuer de payer ses mensualités. Le second guichet aura pour mission de soutenir directement les PME affectées.