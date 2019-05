Union européenne – Une rencontre pour fluidifier le décaissement

Des techniciens malgaches et des représentants de la Banque européenne se rencontrent pour assurer le décaissement des financements de l’UE.

Accorder les violons. Le ministre de l’Aménagement du territoire, du logement et des travaux publics, Hajo Andrianainarivelo a indiqué que la lourdeur des procédures des bailleurs de fonds peut expliquer en partie le faible taux d’absorption du pays. «Le problème du taux d’absorption de Madagascar n’est pas seulement à mettre sur le compte de la partie malgache. Les procédures des bailleurs peuvent ne pas être évidentes à suivre», a souligné le ministre en marge de la Journée de l’Europe qui s’est tenue hier sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Analakely où étaient présentés les projets financés par l’Union européenne à Madagascar. Pour lui, il est important de se mettre sur la même longueur d’onde pour accélérer les opérations.

Dons

Dans ce sens, il a fait savoir qu’une rencontre va avoir lieu dans les prochains jours avec des représentants de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des techniciens malgaches pour faire sauter les obstacles. «Auparavant la partie malgache a seulement attendu que la réalisation des travaux se fasse mais n’a pas montré assez d’entrain. Il revient au gouvernement malgache d’approcher les bailleurs et de négocier avec eux pour trouver des solutions», Hajo Andrianainarivelo d’ajouter. Ce dernier a affiché son optimisme quant à l’issue de cette rencontre. «Nous pensons que les problèmes devraient être résolus sous peu. Une fois que ce sera fait, la tendance pourrait s’inverser et ainsi, il se pourrait que les financements n’arrivent plus à suivre», ambitionne le ministre.

La Journée de l’Europe a donc été dédiée aux interventions de l’Union européenne dans le pays. Pour l’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne à Madagascar Giovanni Di Girolamo, la multitude des projets exposés montre la bonne santé de la relation entre Madagascar et l’Union. Il a indiqué que l’Europe est prête à travailler avec Madagascar pour refaire le retard de développement du pays. « L’Union européenne a un engagement pour le développement et la lutte contre la pauvreté », a-t-il lancé