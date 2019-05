Texto de Ravel – Clouée par le gluten

Spectaculaire. C’est le mot qui résume ce qui s’est passé car il a suffi d’avaler deux petites boules de pain au déjeuner pour être après totalement malade. Trente minutes après les avoir mangés, les premiers signes se manifestent : le ventre qui commence à gonfler, la fatigue insupportable et la baisse de tonus. Une heure après, l’abdomen avait la proportion d’un ventre enceinte de huit mois. Spectaculairement paniquant. L’intolérance au gluten, pas une mode mais une réalité qui a mis du temps à être détectée pour mon cas.

Le gluten, du latin glu qui signifie colle, est une masse protéique élastique et visqueuse qui se trouve dans les grains de plusieurs céréales. Il est présent notamment dans l’orge, le seigle et le blé. Donnant une texture moelleuse aux pains et aux autres produits de boulangerie, le gluten permet aux ingrédients de bien se lier ensemble et il est souvent utilisé dans des sauces, des plats préparés, etc.

On trouve ainsi du gluten dans de nombreux aliments pour ne pas dire dans la majorité des aliments. Oui, il faut dire que ce n’est pas du tout facile de trouver des aliments dans le quotidien qui ne contient pas du gluten, de la farine. En passant par le pain, les biscuits, les galettes, les pâtes, les samos, les nems, etc. Un exercice humain à faire et vous verrez que tout ou presque contient du gluten. Grand consommateur de riz que nous sommes, seul le riz rouge fait l’affaire.

Très souvent appelée ou confondue avec l’intolérance au gluten, la maladie coeliaque, est une maladie chronique de l’intestin déclenchée par la consommation de gluten. Elle se manifeste principalement par des symptômes digestifs. Cela peut aller de la diarrhée, des douleurs abdominales, des ballonnements. D’autres symptômes d’intensité variable peuvent se manifester, comme une fatigue, une dépression et des douleurs aux articulations. D’une personne à une autre, ces manifestations différent et peuvent aussi s’associer. Pour certains, ils sont très visibles comme le cas du ventre qui gonfle à vue d’œil. Pour d’autres, ils sont plus subtils qui font que la détection de la maladie devient difficile et fait place à de nombreux faux diagnostics. Pourtant, avec le temps et sans prise en charge adaptée, des problèmes de santé plus graves peuvent apparaître.

Si la diète sans gluten n’est pas adoptée, la maladie coeliaque, dans ses formes les plus graves, peut avoir plusieurs conséquences sur la santé. Les complications les plus fréquentes sont liées à la mauvaise absorption des nutriments dans l’intestin. La malnutrition, en raison de la malabsorption des nutriments dans l’intestin. La malnutrition entraîne une fatigue, un amaigrissement, une faiblesse musculaire et de nombreuses carences. En raison des dommages à la paroi intestinale, une intolérance au lactose peut survenir. Habituellement, elle disparaît quelque temps après l’adoption d’une diète sans gluten. Puis, la personne peut devenir anémique car à cause de la mauvaise absorption du fer, les réserves en fer de l’organisme viennent à s’épuiser, causant une anémie.

D’autres complications, qui ne sont pas liées à l’atteinte intestinale, peuvent survenir en cas d’intolérance au gluten, sans que le lien soit toujours bien compris. Les études parlent entre autres de la neuropathie (atteinte des nerfs), des troubles neurologiques, de l’infertilité, d’arthrite. Notons particulièrement la dermatite herpétiforme qui est une affection de la peau associée à l’intolérance au gluten dans 15 % à 25 % des cas. Elle est caractérisée par des démangeaisons, une sensation de brûlure et l’apparition de cloques rouges, surtout sur les coudes, les genoux et les fesses. Finalement, certains types de cancer peuvent survenir à long terme. Bref, prenez garde à ce que vous mangez et soyez à l’écoute de votre corps.