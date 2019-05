Tennis – fédération internationale – Tapiwa Masunga dans nos murs

Un émissaire de l’ITF est en mission sur les terres malgaches. Tapiwa Masunga fera le tour des besoins du tennis malgache..

Une visite systématique d’envergure. La responsable du développement du tennis dans la région Afrique australe, travaillant pour la Fédération internationale de tennis, Tapiwa Masunga, est actuellement à Mada­gascar jusqu’au 9 mai.

Le temps pour elle de se rendre compte de visu les projets de la Fédération internationale de tennis avec la Fédération malgache de tennis, laquelle travaille aussi avec les ligues régionales pour le développement du tennis à Madagascar.

Hier, elle s’est déplacée à Antsirabe pour voir les réalités au niveau de la Ligue régionale du Vakinankaratra. Ce fut l’occasion pour le président de la Ligue d’exposer un peu plus le programme « Junior tennis initiative » (JTI), un projet de la Fédé internationale de tennis pour les quatorze ans et moins.

« Le fait d’accueillir la visite d’une responsable de la Fédération internationale nous enchante particulièrement. Une visite qui motive le monde du tennis du Vakinankaratra dans le développement du tennis en général et pour une meilleure condition pour le JTI », expli­que Jean Jacques Razafitrimo, président de la Ligue régionale de Vakinankaratra.

Première antsirabéenne

Pour Tapiwa Masunga, cette visite à Madagascar et pour une première fois hors d’Antananarivo était nécessaire. « J’ai pu voir les réalités du projet JTI à Antsirabe mais aussi entendu les besoins et les demandes de la Ligue régionale du Vakinankaratra. Une visite comme celle-ci est toujours bénéfique pour nous qui travaillons au sein de la Fédération internationale de tennis, afin de nous remettre en question et agir en conséquence », rappelle Tapiwa Masunga.

Durant son séjour, elle effectuera des visites de courtoisie auprès du ministère de la Jeunesse et des sports mais aussi auprès du Comité olympique malagasy (COM). Avec celui-ci, elle verra concrètement ce qu’il en est avec les différentes formations d’entraîneurs à entreprendre pour Madagascar, notamment l’organisation d’un stage de formation d’entraineur Level 1. Madagascar avait organisé ce type de formation pour la dernière fois en 2005 à Antananarivo.