Santé publique – Les maladies pulmonaires se propagent

Les victimes des maladies pulmonaires sont nombreuses. L’accès aux traitements est difficile particulièrement dans les zones rurales.

«Il y a un vrai problème de santé publique en pneumologie à Madagascar », a déclaré le Dr Bernard Etcheverry, pneumologue en France, après les multiples missions médicales gratuites que son association Pneumo-Aide Madagascar a menées dans les quatre coins de l’île, depuis 2010. « Nous les occidentaux, lorsque nous arrivons ici, ce qui nous surprend, ce sont ces tuberculoses massives et qui sont très importantes. Il y a, aussi, beaucoup de cas d’asthme, de bronchiolite. Et à cause du tabagisme, la bronchiolite chronique est fréquente », enchaîne ce président de l’association, hier, lors d’une mission dans la commune rurale d’Ambohimalaza, district d’Avaradrano, initiée par le colonel Andry Ramarozatovo, un habitant de la commune.

Comme dans ses autres zones d’intervention, l’équipe du Dr Bernard Etcheverry a encore vu des cas de maladies pulmonaires, lors de cette dernière mission à Ambohimalaza. «Il y a énormément de mères de famille qui viennent faire une consultation avec leur enfant. Les cas de bronchiolite et d’équivalent asthmatique chez les enfants sont nombreux, particulièrement à Antananarivo avec cette grande pollution», rajoute-t-il.

Prise en charge

La pollution, le tabagisme, le niveau de vie bas, la malnutrition, l’habitude d’utiliser du charbon de bois pour la cuisson, constituent des facteurs favorisant les maladies pulmonaires. Alors que la tuberculose pulmonaire est facile à soigner, grâce à l’existence du programme national de médicaments gratuits, et la capacité des médecins à diagnostiquer tôt la maladie, le traitement et le diagnostic des autres maladies demeurent compliqués. Les médicaments pour le traitement de l’asthme coûtent cher et sont difficiles à trouver. Même dans les hôpitaux, le matériel de fourniture d’oxygène, nécessaire pour les détresses

respiratoires, est rudimentaire. La difficulté d’accès à l’appareil de radiologie et aux examens complémentaires présente, également, un blocage dans le diagnostic des maladies, surtout, dans les zones rurales.

Pneumo-Aide Mada­gascar ne vient pas les mains vides lors de ses déplacements. En plus d’offrir des soins gratuits à la population, elle apporte également des équipements permettant d’assurer l’amélioration des prises en charge des malades.